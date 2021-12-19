Ödülleri merhum karikatüristlerin oğulları verdi

TrabzonBüyükşehir Belediyesi'nin 9. Karikatür Yarışması Ödül Töreni ve Sergisi yapıldı. 31 şehirden 190 sanatçının 300 eserle katıldığı yarışmada dereceye giren isimlere ödülleri verildi. Yarışmada, aramızdan ayrılan merhum Trabzonlu karikatür sanatçıları Ziya Ramoğlu, Hikmet Aksoy ve Harun Yavruoğlu adına da özel ödüller verildi. Özel ödülleri sahiplerine merhum karikatüristlerin oğulları verdi. Ziya Ramoğlu Jüri özel ödülünü Fahriye Çıtaklı'ya Ziya Ramoğlu'nun oğlu Kemal Ramoğlu, Hikmet Aksoy özel ödülünü Barış Uzun'a Aksoy'un oğlu Arif Aksoy, Harun Yavruoğlu özel ödülünü Musa Keklik'e ise Yavruoğlu'nun oğlu Dr. Miraç Yavruoğlu verdi.