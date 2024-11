Ödüllü balda hasat zamanı

Bitlis'in yüksek rakımlı yaylalarında yaklaşık 200 endemik bitki türünden elde edilen, İngiltere, Fransa ve Apimondia Dünya Arıcılık Kongresi'nde 'Altın Bal' ödülü alan, Bitlis karakovan balları havaların soğuması ile birlikte hasat edilmeye başlandı. İçindeki mineraller, besin ve prolin değeri bakımından zengin olan, bunu da bölgenin endemik bitki türlerinden elde edildiği belirtilen karakovan balları kısa sürede tükeniyor. İç piyasada tüketilen balların küçük bir kısmı da yurtdışına gönderiliyor. Piyasada 1500-2 bin TL arasında satılan karakovan balları, sipariş üzerine de gönderiliyor. Özellikle hastaların tüketimine sunulan ve birçok hastalığa da iyi geldiği belirtilen balların diğer bölgelerdeki ballardan daha kaliteli olduğu iddia edildi. Balın her yörede olacağını belirten Bitlisli balcılardan Ferhat Ersan, her yörenin de kendine has özellikleri bulunan ballarının olduğunu belirtti. Ersan açıklamasında şunları söyledi: "2024 yılı hasat dönemine başlamış bulunmaktayız. Yüksek rakımlı çiçek ballarının membaı olan Bitlis'teyiz. İlimiz için bir geçim kaynağı olan arıcılıktan elde edilen ballar girdiği yarışmalarda 'Altın Ballar' olarak ödüllendirilir."