Öfkesine yenik düşenler dikkat

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesine konuşan uzmanlar, öfkelenmenin düşünüldüğünden çok daha fazla oranda sağlığa zararlı olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar öfkenin kalp, sindirim sistemi ve beyin hastalıklarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Columbia Üniversitesi'nden Daichi Shimbo, sık sık öfkelenen kişilerde kalp krizi geçirme riskinin arttığını söyledi. Rush Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Medical Center'dan Joyce Tam da öfkenin bilişsel işlevlere zarar verdiğine dikkat çekti. Harvard Tıp Fakültesi'nden Antonia Seligowski ise kronik öfke alanında uzmanlaşan kişilerle çalışılmasının ve nefes egzersizleri yapılmasının olumsuz etkileri azaltabileceğini belirtti.