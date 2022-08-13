Haberler Yaşam Haberleri Oflu Hoca Trakya’da filmi konusu ne? Oflu Hoca Trakya’da filmi oyuncuları kim?
Giriş Tarihi: 13.8.2022 10:32

Oflu Hoca Trakya’da filmi konusu ne? Oflu Hoca Trakya’da filmi oyuncuları kim?

ATV ekranlarında bugün Oflu Hoca Trakya’da filmi izleyiciyle buluşuyor. Oflu Hoca, başkanlığını yaptığı Doğanspor futbol kulübüne, genç yetenek Hayati'yi transfer etmek için Lüleburgaz yollarına düşmüştür. Ancak Oflu Hoca'yı olmadık sürprizler beklemektedir Trakya'da. Filmi izlemek isteyenler öncesinde konusu ve oyuncuları hakkında araştırma yapıyor. İşte Oflu Hoca Trakya’da filmi konusu ve oyuncuları

Oflu Hoca Trakya’da filmi konusu ne? Oflu Hoca Trakya’da filmi oyuncuları kim?

Oflu Hoca Trakya'da filmi konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. 2018 yılı yapımı film komedi türünde olup yönetmen koltuğunda Adem Kılıç, Serkan Karaarslan oturuyor. Peki Oflu Hoca Trakya'da filmi konusu ne? Oflu Hoca Trakya'da filmi oyuncuları kim?

OFLU HOCA TRAKYA'DA FİLMİ KONUSU

Oflu Hoca, başkanlığını yaptığı Doğanspor futbol kulübüne, genç yetenek Hayati'yi transfer etmek için Lüleburgaz yollarına düşmüştür. Ancak Oflu Hoca'yı olmadık sürprizler beklemektedir Trakya'da.

Lüleburgaz'a adım attığı gün, ilçedeki hapishaneden, Oflu Hoca'nın Lüleburgaz günlerini kabusa çevirecek, yüzde yüz Trakyalı bir adam tahliye olur: Haspi. Haspi, görünüş itibariyle Oflu Hoca'nın ikizi gibidir adeta. Gelgelelim karakter olarak hiçbir ortak noktaları yoktur. Bu fiziksel benzerlik, her iki adamın da başına macera ve kahkaha yüklü belalar açacaktır.

OFLU HOCA TRAKYA'DA FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2018

Yönetmen : Adem Kılıç, Serkan Karaarslan

Türü : Komedi

Oyuncular : Çetin Altay, Gökhan Yıkılkan, Gülhan Tekin, Seymen Aydın, Ececan Gümeci

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı belli oldu! 12 Ağustos 2022 MasterChef önlüğü hangi yarışmacı aldı, yarışmayı kim kazandı?
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! İndirimler halka nefes aldıracak: İşte kalem kalem o liste
YKS tercih sonuçları son dakika açıklaması bekleniyor! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 üniversite tercih sonuçları son saatlere girildi
Son dakika: Jandarma Genel Komutanlığı atama ve terfileri Resmi Gazete'de yayımlandı
Son dakika: F-16 sürecinin arka planını SABAH açıklıyor: Pazarlık Pentagon ile yapılsın
EYT nedir, ne zaman çıkacak, son durum ne, şartları neler? Bakan Bilgin'den EYT’de Türkiye modeli açıklaması!
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Sağanak yağışlar geliyor
Evde bakım maaşı yatan iller listesi e-Devlet ile sorgula: 13 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi belirleniyor!
Son dakika: Eşler arasındaki 'erotik film' davasında Yargıtay'dan kritik karar
Perseid Meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi? Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta başlayacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Oflu Hoca Trakya’da filmi konusu ne? Oflu Hoca Trakya’da filmi oyuncuları kim?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA