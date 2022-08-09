Oflu Hoca’nın Şifresi 2 film konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Oflu Hoca’nın Şifresi 2 hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?

İlk olarak 2016 yılında beyazperdede izleyiciyle buluşan yerli Türk yapımı Oflu Hoca'nın Şifresi 2 filmi, serinin ilk filmi gibi Trabzonda çekilmiştir. Aile ve komedi film sever izleyicilerin ilgi odağı olan bu yerli yapım bu öğlen 14.00'de atv ekranlarında sevenleri ile buluşacak. Oflu Hoca'nın Şifresi 2 filmi konusu izleyenlerden tam not alıyor. İşte Oflu Hoca'nın Şifresi 2 oyuncuları ve filme dair merak edilenler…
OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ 2 KONUSU NEDİR?
Ahmet, başkanlığı kaptırdığı için hala Oflu'ya çok kızgındır. Oflu Hoca yüzünden hem itibarını hem parasını kaybetmiştir. Tekrar başkan olmanın yollarını ararken zengin müteahhit İdris, oğlu Şaban'a Nur'u ister. Ahmet kendini kurtarmak için hemen kabul eder. Durumu öğrenen Kadir ve Oflu Nur'u kaçırmaya karar verirler. Ama Nur'u kaçırırken yanlışlıkla Ahmet'in halasını kaçırırlar. Hala, Ali Osman'a evvelden beri aşıktır, onunla evlenmek ister. Ama Ali Osman bu durumu istememektedir.
Hala, Ali Osman'ı ikna ederse Arsin'deki arsaları Ahmet'in üstüne yapacağını söyler. Teklifi duyan Ahmet hemen çark eder, Oflu'ya babasını bu evliliğe ikna ederse Nur'u Kadir'e vereceğini söyler. Ama aklında başka bir plan vardır. Nikah hazırlıkları başlar. Ahmet'in keyfi yerindedir. Önce Emine halayla Ali Osman'ın nikahını kıydıracak sıra Kadir ve Nur'un nikahına geldiğinde nikah kıyılmadan duruma el koyacaktır. Niyeti Nur'u Şaban'la evlendirmektir. Ama planı ters teper, Ali Osman ve Oflu Ahmet'in hinlik peşinde olduğunu anlamış, ona oyun oynamışlardır.
OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ 2 OYUNCULARI KİMLER?
Çetin Altay - Oflu Hoca
Ahmet Varlı - Müteahhit Ahmet
Köksal Engür - Ali Osman
Başak Daşman – Ümmiye
Nihan Büyükağaç – Asiye
Mehtap Bayri – Meryem
Eser Eyüboğlu – Kadir
Cem Atik – Muhabir
İsrafil Köse – Manav
Buket Dereoğlu – Moderatör
Ayşegül Günay – Şehriye