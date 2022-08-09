Haberler Yaşam Haberleri Oflu Hoca’nın Şifresi 2 film konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Oflu Hoca’nın Şifresi 2 hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 9.8.2022 12:19

Oflu Hoca’nın Şifresi 2 film konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Oflu Hoca’nın Şifresi 2 hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?

Yönetmenliğini Adem Kılıç’ın üstlendiği Oflu Hoca’nın Şifresi 2, 13 Mayıs 2016 yapımı aile ve komedi filmi. Başrolünü Çetin Altay, Ahmet Varlı’nın paylaştığı film 14.00’de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Peki, Oflu Hoca’nın Şifresi 2 film konusu nedir, nerede çekildi ? Oflu Hoca’nın Şifresi 2 oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar…

Oflu Hoca’nın Şifresi 2 film konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Oflu Hoca’nın Şifresi 2 hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?

İlk olarak 2016 yılında beyazperdede izleyiciyle buluşan yerli Türk yapımı Oflu Hoca'nın Şifresi 2 filmi, serinin ilk filmi gibi Trabzonda çekilmiştir. Aile ve komedi film sever izleyicilerin ilgi odağı olan bu yerli yapım bu öğlen 14.00'de atv ekranlarında sevenleri ile buluşacak. Oflu Hoca'nın Şifresi 2 filmi konusu izleyenlerden tam not alıyor. İşte Oflu Hoca'nın Şifresi 2 oyuncuları ve filme dair merak edilenler…

OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ 2 KONUSU NEDİR?

Ahmet, başkanlığı kaptırdığı için hala Oflu'ya çok kızgındır. Oflu Hoca yüzünden hem itibarını hem parasını kaybetmiştir. Tekrar başkan olmanın yollarını ararken zengin müteahhit İdris, oğlu Şaban'a Nur'u ister. Ahmet kendini kurtarmak için hemen kabul eder. Durumu öğrenen Kadir ve Oflu Nur'u kaçırmaya karar verirler. Ama Nur'u kaçırırken yanlışlıkla Ahmet'in halasını kaçırırlar. Hala, Ali Osman'a evvelden beri aşıktır, onunla evlenmek ister. Ama Ali Osman bu durumu istememektedir.

Hala, Ali Osman'ı ikna ederse Arsin'deki arsaları Ahmet'in üstüne yapacağını söyler. Teklifi duyan Ahmet hemen çark eder, Oflu'ya babasını bu evliliğe ikna ederse Nur'u Kadir'e vereceğini söyler. Ama aklında başka bir plan vardır. Nikah hazırlıkları başlar. Ahmet'in keyfi yerindedir. Önce Emine halayla Ali Osman'ın nikahını kıydıracak sıra Kadir ve Nur'un nikahına geldiğinde nikah kıyılmadan duruma el koyacaktır. Niyeti Nur'u Şaban'la evlendirmektir. Ama planı ters teper, Ali Osman ve Oflu Ahmet'in hinlik peşinde olduğunu anlamış, ona oyun oynamışlardır.

OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ 2 OYUNCULARI KİMLER?

Çetin Altay - Oflu Hoca

Ahmet Varlı - Müteahhit Ahmet

Köksal Engür - Ali Osman

Başak Daşman – Ümmiye

Nihan Büyükağaç – Asiye

Mehtap Bayri – Meryem

Eser Eyüboğlu – Kadir

Cem Atik – Muhabir

İsrafil Köse – Manav

Buket Dereoğlu – Moderatör

Ayşegül Günay – Şehriye

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Oflu Hoca’nın Şifresi 2 film konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Oflu Hoca’nın Şifresi 2 hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?
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