Özel Güvenlik 98. Temel Eğitim Ve 74. Yenileme Eğitimi Sınavı 27 Haziran 2022 tarihinde düzenlendi. Adayların gündeminde şimdi ÖGG sonuçları yer alıyor. Özel Güvenlik 98. Temel Eğitim Ve 74. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 98.Dönem/ 2022 Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı
26 Haziran 2022 tarihinde yapılan Özel Güvenlik Görevlisi sınavının sonuçları Temmuz ayında açıklanması bekleniyor.
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.
Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.
Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacak.
Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.