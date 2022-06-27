ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 98.Dönem/ 2022 Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

26 Haziran 2022 tarihinde yapılan Özel Güvenlik Görevlisi sınavının sonuçları Temmuz ayında açıklanması bekleniyor.

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.