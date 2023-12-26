Ayşen anne hayatını kaybetti... ‘Oğlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptı?’ sözleri hafızalara kazınmıştı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 2014 yılında özel bir şirkete ait kömür ocağında su baskını yaşandı. Madendeki işçilerden 8'i kurtulmayı başarırken, 18 işçi ise mahsur kaldıkları madende hayatlarını kaybetti. Ölenlerden biri ide Tezcan Gökçe'ydi. Kaza yaşandığında umutlu oğlunun kurtarılmasını bekleyen anne Ayşe Gökçe'nin "Oğlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptı?" demesi, baba Recep Gökçe ise "Gitti mi benim oğlan şimdi, saklamayın?" diye sorması ve yırtık ayakkabılarıyla cenaze törenine katılması tüm Türkiye'nin yüreğini burktu.

OĞLUNA DA EŞİNE DE KAVUŞTU

Baba Recep Gökçe'de (81) 2020 yılında yakalandığı Kovid-19 hastalığı nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Cenazede bu kez Ayşe Gökçe, "Önce oğlum şimdi de eşim beni bırakı gitti" diye gözyaşı döktü.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süre önce hastaneye kaldırılan Ayşe Gökçe'de, 84 yaşında hayatını kaybetti. Gökçe, dün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Kazancı beldesinde oğlu ve eşinin yanında toprağa verilecek.