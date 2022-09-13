Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da Mehmet Yüksel cinayete kurban gitmişti! Acılı babadan yürek yakan sözler: Her gece rüyama giriyor
Giriş Tarihi: 13.9.2022 18:31 Son Güncelleme: 13.9.2022 18:58

Antalya'da Mehmet Yüksel cinayete kurban gitmişti! Acılı babadan yürek yakan sözler: Her gece rüyama giriyor

Antalya’nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi Barboros Caddesi’nde geçtiğimiz yıl 18 Ekim tarihinde kimliği belirsiz Çeçen uyruklu kişilerin saldırısı sonucu emlakcı Mehmet Yüksel (34) göğsünden vurularak öldürüldü. Aynı olayda arkadaşı Metehan Gözükara (28) ise ağır yaralandı. Cinayetin lokantada Metehan Yüksel’in köpeğinin Çeçen guruba sürtünmesi sonucu abdestini bozulduğunu iddia edildi. Korkunç cinayetin ardından ise saldırganlar olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi. Korkunç cinayetin ardından baba Tacettin Yüksel oğlunu öldüren kişi veya kişilerin aradan 11 ay geçmesine rağmen yakalanamamasına tepki gösterdi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da Mehmet Yüksel cinayete kurban gitmişti! Acılı babadan yürek yakan sözler: Her gece rüyama giriyor

BABA 'KATİLLER YAKALANSIN'

Korkunç cinayetin ardından baba Tacettin Yüksel oğlunu öldüren kişi veya kişilerin aradan 11 ay geçmesine rağmen yakalanamamasına tepki gösterdi. Oğlunun hayatının baharında cinayete kurban gittiğini de belirten acılı baba, "Oğlum, yüzlerce insanın içinde göğsünden 3 el ateş edilerek öldürüldü. Ben onun saçının teline zara gelmesini istemezken bilmediğim bir ülkeden eli silahlı kişiler gelip, 'Köpeğin bana sürtündü , abdestimi bozdu' diyerek oğlumu öldürüp arkadaşını da ağır yaralayıp kaçıyorlar" dedi.

KATİLLER YAKALANMADAN UYUYAMAM

Yaşanan korkunç cinayetin ardından 11 aydır gözüne uygu girmediğini de belirten baba Tacettin Yüksel, "Oğlum Mehmet Yüksel'i öldüren katillerin yakalanıp adalete teslim olmadan gözüne uyku girmeyecek. Bu kişiler bir an önce bulunsun adalete teslim edilsin. Mehmet her gece rüyama giriyor" diyerek üzüntüsünü belirtti. Anne Yeter Temiz'de oğlunun katilin bulunmasını istedi.

MERMİ NARA SAPLANMIŞTI

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi Barboros Caddesi üzerinde bulunan saat kulesi yanındaki bir resteuranda oturan Çeçen olduğu iddia edilen 3 kişi motorla yanlarına gelen 3 kişiyi silahla ateş etti. Mehmet Yüksel hastaneye kaldırırken ambulansta hayatını kaybetti. Arkadaşı Metehan Gözükara ise ağır yaralı olarak hastaneye yatırıldı. Cinayet sırasında restaurant bünyesinde bulunan meyve sıkma standındaki mermilerden birinin nara saplandığı da tespit edilmişti. Cinayetin ardından Mehmet Yüksel'in cenazesi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verilmişti.

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Antalya'da Mehmet Yüksel cinayete kurban gitmişti! Acılı babadan yürek yakan sözler: Her gece rüyama giriyor
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