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Giriş Tarihi: 12.10.2024 11:04 Son Güncelleme: 12.10.2024 11:05

Oğluna köpek saldırdı: Öfkelenen baba köpeğin sahibini bıçakladı!

Edirne'de yolda yürüyen çocuğa köpek saldırdı. Çocuğun olayı babasına anlatmasıyla öfkelenen baba köpeğin sahibini bıçakladı. İşte detaylar...

İHA
Oğluna köpek saldırdı: Öfkelenen baba köpeğin sahibini bıçakladı!

Edirne'de meydana gelen olayda 11 Ekim Cuma günü yolda yürüyen çocuğa köpek saldırdı.

Ağlayarak babasının yanına giden çocuk, sokaktaki köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

Öfkelenen baba, köpeğin sahibiyle görüşmeye gittiğinde, ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öfkeli baba, köpeğin sahibini bıçakla yaraladı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan köpeğin sahibi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öfkeli baba ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Oğluna köpek saldırdı: Öfkelenen baba köpeğin sahibini bıçakladı!
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