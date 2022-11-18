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Giriş Tarihi: 18.11.2022 20:57 Son Güncelleme: 18.11.2022 21:54

Oğlunun cenazesini almak için giden anne trafik kazasında hayatını kaybetti

Muğla Menteşe’de Onur Halıcı yalnız yaşadığı evinde doğalgaz borusuna asılmış halde ölü bulundu. Oğlunun cenazesini almak için Ordu’dan yola çıkan acılı anne Antalya’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Oğlunun cenazesini almak için giden anne trafik kazasında hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Onur Halıcı (27), yalnız yaşadığı evinde doğalgaz borusuna asılmış halde ölü olarak bulundu. Halıcı'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Halıcı'nın Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı, sözleşmesinin 2 ay önce sona erdiği öğrenildi.

Halıcı'nın acı haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Halıcı'nın cenazesini almak için yakınları Ordu'dan yola çıktı. Halıcı'nın annesinin de bulunduğu otomobil Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada Halıcı'nın annesi Emine Halıcı (56) ve Hayrettin Aktaş hayatını kaybetti.

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Oğlunun cenazesini almak için giden anne trafik kazasında hayatını kaybetti
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