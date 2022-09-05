Oğlunun katilinin ağabeyini öldürdü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 17 Ağustos'ta parkta H.K. (17) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Yunus Eren Bayrak'ın (17) babası Bülent Bayrak, katilin ağabeyini pompalı tüfekle öldürdü. Oğlunun öldürülmesine sosyal medya hesabından tepki gösteren Bülent Bayrak, tutuklu olan cinayet zanlısı H.K.'nın ağabeyi Hamza K.'ya, Cumhuriyet Mahallesi'nde otomobili içerisindeyken pompalı tüfekle ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Hamza K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Hamza K.'nın cesedi olay yeri inceleme çalışmalarının adından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırırlen cinayet zanlısı Bülent Bayrak'ın yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.