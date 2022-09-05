Haberler Yaşam Haberleri Oğlunun katilinin ağabeyini öldürdü
Giriş Tarihi: 5.9.2022

Oğlunun katilinin ağabeyini öldürdü

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Oğlunun katilinin ağabeyini öldürdü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 17 Ağustos'ta parkta H.K. (17) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Yunus Eren Bayrak'ın (17) babası Bülent Bayrak, katilin ağabeyini pompalı tüfekle öldürdü. Oğlunun öldürülmesine sosyal medya hesabından tepki gösteren Bülent Bayrak, tutuklu olan cinayet zanlısı H.K.'nın ağabeyi Hamza K.'ya, Cumhuriyet Mahallesi'nde otomobili içerisindeyken pompalı tüfekle ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Hamza K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Hamza K.'nın cesedi olay yeri inceleme çalışmalarının adından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırırlen cinayet zanlısı Bülent Bayrak'ın yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? 4 Eylül 2022 dün akşam Masterchef'e hangi yarışmacı veda etti? Kritik eleme!
Aile Destek Programı Eylül ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek programı ödemesi yattı mı, hangi tarihte yatacak?
6'lı masada 'HDP'ye bakanlık vaadi' krizi! İYİ Parti'den CHP'ye tepki: Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?
YKS EK TERCİH tarihleri belli oldu! ÖSYM boş kontenjan 2022 listesi ile YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman başlıyor?
Emekli promosyon ödemeleri 10 Bin TL sınırında! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En yüksek rakamlar
Son dakika: Cumhuriyet Savcısı Osman Ozan'dan 'Hayat Kadını' skandalı! İlişkiye girip dosyasını kapattı
EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler? 3 Eylül 2022 EYT son dakika haberleri ile son açıklamalar!
Sigara fiyatları güncel liste 3 Eylül 2022: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL? Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022-2023: GSB ile KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanır?
Okullar ne zaman açılıyor, yarın mı? MEB takvimi 2022-2023 Eğitim öğretim yılı başlıyor! İşte tüm bilgiler
ARKADAŞINA GÖNDER
Oğlunun katilinin ağabeyini öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA