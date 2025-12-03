OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SONA ERİYOR! OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM'nin personel alımı başvuruları artık son günlerine yaklaşıyor ve binlerce aday süreci tamamlamak için son fırsatları değerlendiriyor. Orman Genel Müdürlüğü, personel ihtiyacını karşılamak ve orman hizmetlerinin daha etkin yürütülmesini sağlamak için bu alımları gerçekleştiriyor. Adaylar, başvuru sonuçlarıyla birlikte hangi kadrolara yerleştirildiklerini öğrenmeyi bekliyor ve resmi açıklamaları yakından takip ediyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne 496 sözleşmeli personel alımı için başvurular 20 Kasım-4 Aralık tarihlerinde yapılacak.
Adaylar 20 Kasım-4 Aralık tarihlerinde "Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapabilecek.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
İlgili kadro için aranan mezuniyet şartlarını sağlamak,
KPSS (B) grubu puanına sahip olmak,
Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması,
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.