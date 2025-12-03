Haberler Yaşam Haberleri OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SONA ERİYOR! OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 3.12.2025 14:31

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı başvuruları sona eriyor. Adaylar, hem başvuru sürecini tamamlamak hem de başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Bu alımlar, Türkiye genelindeki orman hizmetlerini desteklemek ve personel ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Başvurularını tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi ve süreci yakından takip ediliyor. Peki, OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM'nin personel alımı başvuruları artık son günlerine yaklaşıyor ve binlerce aday süreci tamamlamak için son fırsatları değerlendiriyor. Orman Genel Müdürlüğü, personel ihtiyacını karşılamak ve orman hizmetlerinin daha etkin yürütülmesini sağlamak için bu alımları gerçekleştiriyor. Adaylar, başvuru sonuçlarıyla birlikte hangi kadrolara yerleştirildiklerini öğrenmeyi bekliyor ve resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne 496 sözleşmeli personel alımı için başvurular 20 Kasım-4 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Adaylar 20 Kasım-4 Aralık tarihlerinde "Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

OGM PERSONEL ALIMINDA LİSANS MEZUNLARI İÇİN KADROLAR:

  • 20 Mühendis,
  • 30 Büro personeli,
  • 4 Avukat,
  • 2 Biyolog,
  • 1 Diyetisyen

OGM PERSONEL ALIMINDA ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN KADROLAR:

  • 1 Laborant,
  • 2 Tekniker

OGM PERSONEL ALIMINDA ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN KADROLAR:

  • 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
  • 296 Şoför–Operatör,
  • 2 Garson,
  • 2 Bulaşıkçı,
  • 135 Temizlik personeli

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

İlgili kadro için aranan mezuniyet şartlarını sağlamak,

KPSS (B) grubu puanına sahip olmak,

Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

