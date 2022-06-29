Öğrenci affı 2022 son dakika: TBMM’ye sunuldu! Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, nedir?

Öğrenci affı 2022 meclise geldi! Geçtiğimiz günlerde temmuz gelmeden çalışmanın TBMM'ye sunulacağı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı. Adaylar Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Sorularına yanıt arıyor. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine dönmek isteyenlerin araştırmaları hız kazandı. Peki, öğrenci affı nedir, detayları neler?
ÖĞRENCİ AFFI 2022 SON DAKİKA: MECLİSE SUNULDU!
3600 ek gösterge ve öğrenci affı TBMM'ye sunuldu! Buna göre; çeşitli sebeplerle üniversite öğrenimi yarım kalan öğrencilere fırsat tanınacak. Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütleri ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle ilişiği kesilenler aftan muaf tutulacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan öğrenci affı ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Başkan Erdoğan açıklamasında;
Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamasında; "Gençlerimize müjde vermek istiyorum. Öğrenci affı teklifini önümüzdeki günlerde Meclis'e sunuyoruz. Eğitimlerini bırakma mecburiyetinde kalanlara dönüş yolu açılıyor" demişti.
AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu açıklamasında şu detayları paylaştı:
"Üniversite öğrencilerimiz ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Yüksek öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen üniversite öğrencilerimize, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitim öğretim hakkı sona eren öğrencilerimize, öğrenci affıyla eğitim öğretim haklarına tekrar geri dönebilmeleri imkanı getiren çalışmayı başlattık.
Bunun detaylarını daha sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Ve 2022-2023 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerimize lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olabilme imkanı tekrar kazandırmak süratiyle bu haklarını kullanabilme imkanını düzenleyen bir yasal düzenlemeyi inşallah temmuz ayından önce teklife dönüştürerek yasalaştırmayı arzu ettiğimizi ifade etmek isterim"
ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?
Yüksek lisans, doktora ve lisans öğrencilerini kapsayacağı belirtilen 2022 Öğrenci affı şartları netleşiyor. 2018 affında;
"7143 sayılı kanunla kabul edilen Öğrenci Affı; terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan yükseköğretim kurumlarının bütün öğrencilerini" maddesi yer alıyordu.