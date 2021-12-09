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Giriş Tarihi: 9.12.2021 15:22

Öğrenci oğlunu ziyarete gitmişti! 6. kattan yere düştü

DHA
Öğrenci oğlunu ziyarete gitmişti! 6. kattan yere düştü

Düzce'ye tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelen Fatma Karacaoğlu (55), 6'ncı kattaki dairenin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Karacaoğlu'nun, oğlunun evinde temizlik yaparken düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, öğle saatlerinde, Konuralp Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Karacaoğlu, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan oğlunu görmek için kaldığı 7 katlı apartmana geldi. Karacaoğlu, bir süre sonra 6'ncı kattaki evin penceresinden demir korkuluklara da çarparak düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Karacaoğlu'nu ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Karacaoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

Fatma Karacaoğlu'nun, oğlunun evinde temizlik yaparken düştüğü ihtimali üzerinde durulurken, ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Öğrenci oğlunu ziyarete gitmişti! 6. kattan yere düştü
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