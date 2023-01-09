Öğrenci servisi devrildi: 1 ölü 14 yaralı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, taşımalı eğitim gören 3 Kasım Ortaokulu öğrencilerini taşıyan Yaşar P.'nin kullandığı servis minibüsü, Karaurgan Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Öğrencilerden Gökhan Polat'ın (13) hayatını kaybettiği kazada, 14 öğrenci de yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kontrolden çıkan Onur K.'nın kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Şaban C.Ç. (25) idaresindeki TIR'a çarptı. Otomobilde sıkışan sürücü Onur K.'nın (27) ağır yaralandığı kazada, kardeşi Melike K. (15), babası Hikmet K. (50) ve annesi Nadide K. (49) hayatını kaybetti.Kütahya'nın Emet ilçesinde, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Yılmaz Köylü (56) can verdi. Aydın'ın Bingeç Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Fikriye Yörüdüler (52) öldü. Koçarlı ilçesinde ise kontrolden çıkan motosikleti ile duvara çarpan Hidayet Ünver (72) hayatını kaybetti. Gaziantep'te, kavşakta otomobille çarpışan servis minibüsü devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı. Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Döküktay Köyü'nde, şarampole devrilen yolcu minibüsündeki 9 kişi yaralandı.