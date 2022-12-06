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Giriş Tarihi: 7.12.2022

Öğrencilere ücretsiz yemek

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Öğrencilere ücretsiz yemek
Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı imkanlar ile Zonguldak il genelinde farklı eğitim kademeleri ve okul türlerinde 18 bin 402 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti veriliyor. İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan yaptığı açıklamada, "Zonguldak geneli 3 öğretmenevi mutfağı, 4 mesleki ve teknik Anadolu lisesi mutfağı, 1 halk eğitim merkezi mutfağında taşıma kapsamındaki öğrencilerimizin öğle yemekleri hazırlanıyor" dedi. Kırklareli'nde de yaklaşık 4 bin öğrenci, ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor.

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Öğrencilere ücretsiz yemek
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