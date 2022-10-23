Öğrenciye köpek sürüsü saldırdı

Edirne, Enez'de 12 yaşındaki U.Ö. öğretmeninin verdiği ödevi yapmak için Gaziömerbey Mahallesi Platin Dere Caddesi üzerinde bulunan markete kalem almaya gitti. Marketten çıkan çocuk köpek sürüsünün saldırısına uğradı. Çocuğu, çevrede bulunan vatandaşlar kucaklayarak kurtardı. Sayıları 7-8 olan köpeklerin saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yüzünden, boynundan, kulağından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan U.Ö.'nün hastanedeki tedavisi sürüyor. Musa Öz ile Fatma Öz hastanede çocuklarının yanı başında bekliyor. Fatma Öz, "Oğlum kanlar içinde yatıyordu. Çocuğumu o halde görünce çok üzüldüm, ağladım. Allah kimsenin başına vermesin. Köpeklerin toplanmasını istiyorum" dedi. İHA