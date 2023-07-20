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Giriş Tarihi: 21.7.2023

Öğretim görevlisi kadın hırsızlık yaparken yakalandı

Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan E.Ü. isimli kadın, kuyumcudan bileklik çalarken yakalandı. E.Ü. ifadesinde “Depresyon ilaçlarımın dozunu artırdığımda istem dışı davranıyorum” dedi

ARZU KAYA ARZU KAYA
Öğretim görevlisi kadın hırsızlık yaparken yakalandı
İstanbul'da özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan 55 yaşındaki E.Ü. isimli kadın geçen ocakta, Sancaktepe ilçesindeki bir kuyumcuya gidip yeni doğan yeğeni için hediyelik bileklik ve kolye uçlarına baktı. Daha sonra bir şey satın almayan kadın, geri döneceğini söyleyerek buradan çıkıp ikinci bir kuyumcuya gitti. Burada da altın bileklik bakan öğretim görevlisi bir şey almadan ayrıldı. İkinci kuyumcunun çalışanı, kadının davranışlarından şüphelenerek kamera kayıtlarını inceledi ve E.Ü.'nün bileklik çaldığını gördü. Hızla kadına yetişen çalışanın seslenmesi üzerine dükkâna geri dönen E.Ü. yaptığı hırsızlığı itiraf edince polis çağrıldı.



Polis E.Ü.'nün ilk girdiği kuyumcunun kamera kayıtlarını da inceledi. E.Ü.'nün burada da baktığı bebek künyesi ve altın kolye uçlarını çaldığını fark etti. Şikâyet üzerine hakkında soruşturma başlatılan E.Ü. ifadesinde şunları söyledi: "Bir anlık gafletle baktığım bir künye ve iki de kolye ucunu ücretini ödemeden alıp oradan ayrıldım. Yan dükkâna girip oradan da künye aldım. Mağazadan çıkınca görevli bana seslendi. Pişman olduğumu söyleyerek bilekliği iade ettim. Psikolojik ve maddi olarak zor bir dönemden geçmekteyim. Depresyon ilaçlarımın dozunu artırdığımda farklı davranışlar sergileyebiliyorum. Mağazaya girerken böyle bir fikrim yoktu. Bir anlıktı. Yeğenime hediye almak istedim ama param da yoktu."

10 YIL HAPSİ İSTENDİ
Soruşturma sonunda hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edilirken E.Ü.'nün "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 10 yıla kadar hapsi istendi.

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Öğretim görevlisi kadın hırsızlık yaparken yakalandı
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