ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI: MEB 15 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta erişime açılacak?

Sözleşmeli öğretmen alımı başvuru süreci sona erdi, 15 bin öğretmen adayı sonuçları bekliyor. Atama sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, 15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MEB 2025 sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı.