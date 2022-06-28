Haberler Yaşam Haberleri Öğretmen ataması ne zaman? 20 bin MEB ile 2022 öğretmen atamaları hangi tarihte yapılacak? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı!
Giriş Tarihi: 28.6.2022 07:22 Son Güncelleme: 28.6.2022 07:22

Öğretmen ataması ne zaman? 20 bin MEB ile 2022 öğretmen atamaları hangi tarihte yapılacak? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı!

Öğretmen ataması ne zaman? 20 bin MEB ile 2022 öğretmen atamaları hangi tarihte yapılacak? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı!

Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından son dakika açıklamaları yapıldı. Başkan Erdoğan’ın açıklamalarının ardından müjdeli haberi bekleyen öğretmen adayları da rahat bir nefes alırken detayları öğrenmek isteyenler MEB ile 20 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak? sorusu yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan 20 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili olarak da bir müjde verildi. Bu son dakika gelişmesinin ardından detayları merak edenler 20 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak? sorularına yanıt aramaya başladı.

SON DAKİKA | 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

20 bin öğretmen ataması tarihi ve tüm detaylar şöyle;



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamasında şu detaylar yer alıyor;

ÖĞRETMENLERE ATAMA MÜJDESİ

Okulların tatil olmasıyla birlikte gençlerimizin yaz aylarını etkin bir şekilde değerlendirmesi için 2 uygulamayı başlatıyoruz. İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı kurumlar gençlerimize açık olacaktır.



Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi spor okullarına davet ediyoruz. Diğer müjdemiz de gönüllerince seyahat edebilmeleriyle ilgilidir. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir.



Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir. 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili süreç MEB tarafından başlatılacaktır.


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Öğretmen ataması ne zaman? 20 bin MEB ile 2022 öğretmen atamaları hangi tarihte yapılacak? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı!
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