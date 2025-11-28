Öğretmen cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı

İstanbul Bayrampaşa'da ortaokul öğretmeni Hikmet Akçay, 27 Nisan 2006'da 51 yaşındayken ortadan kayboldu. Ağabeyi İsmet Akçay, 1 Mayıs 2006'da polis merkezine gidip ağabeyi hakkında kayıp başvurusunda bulundu. O dönem birçok çalışma yapıldı ancak kayıp öğretmene ait herhangi bir ize ulaşılamadı. Aynı günlerde Silivri'de bir ceset bulundu fakat tanınmayacak haldeki cesedin kimliği tespit edilemeyince kimsesizler mezarlığına defnedildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, öğretmen Hikmet Akçay dosyasının aydınlatılması için özel bir ekip kurdu.

Ekip, Hikmet Akçay'ın ortaokulda öğretmen olduğu dönemde Esin Babadağ (42) isimli öğrencisi ile sık sık telefon görüşmesi yaptığını belirledi. Aynı zamanda Hikmet Akçay'ın kaybolmadan önceki son telefon sinyalinin de o dönem Kocaeli'nde üniversitede öğrenim gören Esin Babadağ'ın evinin olduğu bölgeden alındığı tespit edildi. Şüpheler Esin Babadağ üzerine yoğunlaştı. Halen İBB'ye bağlı Spor AŞ'de antrenör olarak çalışan Esin Babadağ ile diğer şüpheliler Erdoğan Y., Zemçi S. ve Hakan D. 24 Kasım'da gözaltına alındıktan sonra dün tutuklandı.



İTİRAF ETTİ

Esin Babadağ ifadesinde, "Hikmet Akçay bana ilgi duyuyordu. Hikmet Hoca, 27 Nisan 2006'da evime geldi. Aynı meselelerden yine tartıştık. Boğazıma sarıldı. Ben de onu ittim. Yere düştü, hareketsiz kaldı. Mutfaktan aldığım bıçakla öldürdüm ve o dönemki erkek arkadaşım Zemçi S.'yi aradım" diye konuştu.