Öğretmen eş durumu tayin atama sonuçları sorgulama ekranı: 2022 MEBBİS eş durumu tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MEBBİS 2022 Öğretmen eş durumu tayin atama sonuçları için geri sayım başladı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu gibi çeşitli nedenlerle il dışına atanmak isteyen vatandaşlar tercihlerini bugün itibarıyla tamamlamış olacak. Bu noktada ise "Öğretmen eş durumu tayin atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamalara göre; atamalar yine Ağustos ayında belirlenen tarihte ilan edilecek. Peki, MEBBİS 2022 Öğretmen eş durumu tayin atama sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...