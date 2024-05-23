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Giriş Tarihi: 23.5.2024 09:35 Son Güncelleme: 23.5.2024 09:46

Öğretmen, heimlich manevrasıyla öğrencisini kurtardı

Bingöl Borsa İstanbul Sarıçiçek Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, Müzik Öğretmeni Nagihan Dürçek, nefes borusuna leblebi kaçan öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı. Olay anı, okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Öğretmen, heimlich manevrasıyla öğrencisini kurtardı

Öğrenciler, arkadaşlarının nefes almakta güçlük çektiğini fark ederek hemen Müzik Öğretmeni Nagihan Dürçek'e durumu bildirdi. Dürçek, hızla müdahale ederek öğrenciyi koridora çıkardı ve 'Heimlich' manevrasıyla hayatını kurtardı. Yapılan müdahale sonucunda öğrencinin nefes borusundaki leblebi çıkarıldı ve öğrenci normale döndü.

Öğretmen Dürçek'in hayat kurtaran bu anları okulun güvenlik kamerasına yansırken, cesur ve hızlı müdahalesi takdir topladı. Bu olay, okulda acil durumlarda nasıl doğru ve hızlı bir şekilde müdahale edilebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Öğretmen, heimlich manevrasıyla öğrencisini kurtardı
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