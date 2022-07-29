Öğretmen il dışı atama tayin başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? MEBBİS ile 2022 Öğretmen il dışı tayin başvuru ekranı

Öğretmen il dışı tayin başvuruları, 25 Temmuz'da başladı. Çeşitli nedenlerle farklı illere atanmak isteyen binlerce öğretmen, başvurularını mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle gerçekleştirdi. Henüz başvuruda bulunmayanlar ise öğretmen iller arası yer değiştirme başvurularının ne zaman biteceğini araştırıyor. Öğretmen il dışı atama son başvuru tarihi, MEB tarafından yayımlanan 2022 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme takvimiyle belli oldu. Buna göre, öğretmen il dışı tayin atama başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? MEBBİS ile 2022 Öğretmen il dışı atama başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler…
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları, 25 Temmuz 2022 tarihinde başladı ve 29 Temmuz 2022 Cuma günü (bugün) saat 16.00'da sona erecek.
Öğretmen il dışı atama/tayin başvuru işlemleri mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.
1 İstanbul
2 Adıyaman
3 Ağrı
4 Ardahan
5 Batman
6 Bingöl
7 Bitlis
8 Diyarbakır
9 Erzincan
10 Erzurum
11 Gaziantep
12 Hakkari
13 Iğdır
14 Kars
15 Mardin
16 Muş
17 Siirt
18 Şırnak
19 Şanlıurfa
20 Van
1. Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 29 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.
2. Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.
Öğretmen il dışı tayin sonuçları, 1 Ağustos 2022 pazartesi günü açıklanacak. Ataması gerçekleştirilen öğretmenler, 2 Ağustos 2022 Salı günü itibarıyla ilişik kesme işlemlerini gerçekleştirecek.