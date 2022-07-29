Haberler Yaşam Haberleri Öğretmen il dışı atama tayin başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? MEBBİS ile 2022 Öğretmen il dışı tayin başvuru ekranı
Giriş Tarihi: 29.7.2022 11:44

Öğretmen il dışı atama tayin başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? MEBBİS ile 2022 Öğretmen il dışı tayin başvuru ekranı

Öğretmen iller arası yer değiştirme başvuruları, tüm hızıyla devam ediyor. Çeşitli nedenlerle farklı illere atanmak isteyen binlerce öğretmen, öğretmen il dışı tayin başvurularının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Bu kapsamda, ‘’Öğretmen il dışı atama tayin başvuruları ne zaman bitiyor?’’ sorusu gündemde yoğun bir şekilde aratılıyor. Peki, Öğretmen il dışı atama tayin başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? İşte MEB 2022 Öğretmen iller arası tayin başvuru ekranı ve son başvuru tarihi hakkında bilgiler…

Öğretmen il dışı atama tayin başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? MEBBİS ile 2022 Öğretmen il dışı tayin başvuru ekranı

Öğretmen il dışı tayin başvuruları, 25 Temmuz'da başladı. Çeşitli nedenlerle farklı illere atanmak isteyen binlerce öğretmen, başvurularını mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle gerçekleştirdi. Henüz başvuruda bulunmayanlar ise öğretmen iller arası yer değiştirme başvurularının ne zaman biteceğini araştırıyor. Öğretmen il dışı atama son başvuru tarihi, MEB tarafından yayımlanan 2022 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme takvimiyle belli oldu. Buna göre, öğretmen il dışı tayin atama başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? MEBBİS ile 2022 Öğretmen il dışı atama başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler…

İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME VE ATAMALAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları, 25 Temmuz 2022 tarihinde başladı ve 29 Temmuz 2022 Cuma günü (bugün) saat 16.00'da sona erecek.

İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretmen il dışı atama/tayin başvuru işlemleri mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

20 İL LİSTESİ

1 İstanbul

2 Adıyaman

3 Ağrı

4 Ardahan

5 Batman

6 Bingöl

7 Bitlis

8 Diyarbakır

9 Erzincan

10 Erzurum

11 Gaziantep

12 Hakkari

13 Iğdır

14 Kars

15 Mardin

16 Muş

17 Siirt

18 Şırnak

19 Şanlıurfa

20 Van

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

1. Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 29 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

2. Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

İLLER ARASI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen il dışı tayin sonuçları, 1 Ağustos 2022 pazartesi günü açıklanacak. Ataması gerçekleştirilen öğretmenler, 2 Ağustos 2022 Salı günü itibarıyla ilişik kesme işlemlerini gerçekleştirecek.

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Öğretmen il dışı atama tayin başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? MEBBİS ile 2022 Öğretmen il dışı tayin başvuru ekranı
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