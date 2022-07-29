Öğretmen il dışı atama tayin başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? MEBBİS ile 2022 Öğretmen il dışı tayin başvuru ekranı

Öğretmen il dışı tayin başvuruları, 25 Temmuz'da başladı. Çeşitli nedenlerle farklı illere atanmak isteyen binlerce öğretmen, başvurularını mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle gerçekleştirdi. Henüz başvuruda bulunmayanlar ise öğretmen iller arası yer değiştirme başvurularının ne zaman biteceğini araştırıyor. Öğretmen il dışı atama son başvuru tarihi, MEB tarafından yayımlanan 2022 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme takvimiyle belli oldu. Buna göre, öğretmen il dışı tayin atama başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? MEBBİS ile 2022 Öğretmen il dışı atama başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler…