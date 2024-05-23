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Giriş Tarihi: 23.5.2024 09:32 Son Güncelleme: 23.5.2024 09:45

Öğretmen öğrencileriyle top oynarken kalp krizi sonucu öldü

Denizli’de görev yaptığı okulda teneffüste öğrencileriyle top oynarken kalp krizi geçiren 49 yaşındaki İngilizce öğretmeni hayatını kaybetti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Öğretmen öğrencileriyle top oynarken kalp krizi sonucu öldü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Karahüyük Ortaokulunda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Ali Toktaş (49), öğleden sonra öğrencileriyle okul bahçesinde voleybol oynadığı esnada bir anda fenalaşarak yere yığıldı.Bunu gören diğer meslektaşları müdahale ettiler.

112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri İngilizce öğretmeni Mehmet Ali Toktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayan öğretmenin cenazesi morga kaldırıldı.

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Öğretmen öğrencileriyle top oynarken kalp krizi sonucu öldü
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