Haberler Yaşam Haberleri Öğretmen yetiştirmede Akademi dönemi başlıyor
Giriş Tarihi: 28.11.2025 16:55

Öğretmen yetiştirmede Akademi dönemi başlıyor

Akademi giriş sınavının ardından öğretmen adaylarının teorik ve uygulamalı eğitimler alacağı Milli Eğitim Akademileri yeni yıl itibariyle faaliyetlerine başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kısa süre içinde hizmete alınması planlanan Milli Eğitim Akademisi Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezi’nde incelemelerde bulunarak yeni dönemin yol haritasını paylaştı. Öğretmenliğin toplumun en saygın mesleklerinden biri olduğunu vurgulayan Tekin, mesleğin itibarını güçlendirecek adımların ardı ardına hayata geçirildiğini söyledi. Bakan Tekin yeni takvim yılıyla birlikte Türkiye genelindeki Milli Eğitim Akademilerinin eğitime başlayacağını açıkladı. Tekin, “Akademi giriş sınavında başarılı olan öğretmen adaylarımız uygulama ağırlıklı eğitimlerine burada başlayacak” dedi.

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Öğretmen yetiştirmede Akademi dönemi başlıyor

Bakanlık bünyesinde öğretmen istihdamı için yeni bir model başlatıldığını hatırlatan Tekin, yasayla kurulan Milli Eğitim Akademilerinin resmen faaliyete geçtiğini belirtti. Tekin, "Yeni takvim yılıyla beraber Türkiye'de hazır hale getirdiğimiz akademiler eğitim öğretime başlayacak. Büyük çoğunluğu uygulama eğitimi olmak üzere akademi giriş sınavında başarılı olan öğretmen adayı arkadaşlarımız eğitimlerine Akademi üzerinden devam edecek" diye konuştu.  

MEVCUT ÖĞRETMENLERE DE HİZMET İÇİ EĞİTİM 

Tekin, Akademilerin yalnızca öğretmen adaylarını değil, görevdeki eğitimcileri de kapsayan geniş bir yapıya sahip olacağını söyleyerek, mesleki gelişim programlarının Akademi çatısı altında toplanacağını ifade etti. Okul yöneticilerinin de yine burada düzenlenecek kurs ve programlarla yetiştirileceğini belirtti.  

TARİHİ BİNA SOSYAL BİLİMLER İÇİN MERKEZ OLACAK 

Sultanahmet'teki merkezde restorasyon sürecinin tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Tekin, yakın zamanda kesin kabulün yapılacağını söyledi. Tarihi binanın özellikle sosyal bilgiler, tarih ve benzeri alanlardaki öğretmen adaylarının eğitimleri için planlandığını kaydeden Tekin, merkezin eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Öğretmen yetiştirmede Akademi dönemi başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz