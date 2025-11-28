Öğretmen yetiştirmede Akademi dönemi başlıyor

Bakanlık bünyesinde öğretmen istihdamı için yeni bir model başlatıldığını hatırlatan Tekin, yasayla kurulan Milli Eğitim Akademilerinin resmen faaliyete geçtiğini belirtti. Tekin, "Yeni takvim yılıyla beraber Türkiye'de hazır hale getirdiğimiz akademiler eğitim öğretime başlayacak. Büyük çoğunluğu uygulama eğitimi olmak üzere akademi giriş sınavında başarılı olan öğretmen adayı arkadaşlarımız eğitimlerine Akademi üzerinden devam edecek" diye konuştu.

MEVCUT ÖĞRETMENLERE DE HİZMET İÇİ EĞİTİM

Tekin, Akademilerin yalnızca öğretmen adaylarını değil, görevdeki eğitimcileri de kapsayan geniş bir yapıya sahip olacağını söyleyerek, mesleki gelişim programlarının Akademi çatısı altında toplanacağını ifade etti. Okul yöneticilerinin de yine burada düzenlenecek kurs ve programlarla yetiştirileceğini belirtti.

TARİHİ BİNA SOSYAL BİLİMLER İÇİN MERKEZ OLACAK

Sultanahmet'teki merkezde restorasyon sürecinin tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Tekin, yakın zamanda kesin kabulün yapılacağını söyledi. Tarihi binanın özellikle sosyal bilgiler, tarih ve benzeri alanlardaki öğretmen adaylarının eğitimleri için planlandığını kaydeden Tekin, merkezin eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.