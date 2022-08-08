Oğuldan babaya okul masrafı davası

İstanbul'da Tümay ve Altay Akkoyun çiftinin tek çocuğu olan 24 yaşındaki Doğukan, anne-babası 2018'de anlaşmalı boşanınca annesiyle birlikte yaşamaya başladı. Fransız Lisesi'nden mezun olan Akkoyun, İngiltere'de Bedfordshire Üniversitesi Sporcu Diyetisyenliği Bölümü'nü kazandı. 4 yıllık bölümü 3 senede bitirerek 2019'da mezun oldu ve İstanbul'a annesinin yanına döndü. Okuduğu bölümün Türkiye'deki denkliği için yüksek lisans yapması gerektiğini öğrenen Akkoyun, geçtiğimiz yıl dünyanın en iyi üniversiteleri arasında 251. sırada bulunan ABD'deki George Mason Üniversitesi'nde yüksek lisansa kabul edildi. Annesinin maddi gücü yetmediği için ünlü bir finans firmasında genel müdür yardımcısı olan babasından yardım istemek için Etiler'deki şirkete gitti. İddiaya göre baba, oğlunun ofise çıkmasına engel oldu, hakaretler ederek şirketten kovdu. Bunun üzerine genç, Aile Mahkemesi'ne başvurdu.Okul masrafı, konaklama ve yemek gibi ihtiyaçları için babasından aylık 28 bin lira iştirak nafakası talep eden genç, lüks içinde yaşayan babasının bu masrafı karşılayabilecek olmasına rağmen yıllardır kendisine yardımda bulunmadığını ileri sürdü. Yüksek lisans ücretinin iki yıl boyunca toplamda yaklaşık 115 bin dolar (2 milyon lira) olacağı öğrenildi.