Haberler Yaşam Haberleri Öğün atlama değil kalori hesabı önemli
Giriş Tarihi: 29.1.2024

Öğün atlama değil kalori hesabı önemli

DIŞ HABERLER
Öğün atlama değil kalori hesabı önemli
Danimarka ve Hollandalı bilim insanlarının ortak araştırmasında Türkiye'de halk arasında 'aralıklı oruç' olarak da bilinen öğün atlayarak kilo vermeye çalışmanın kalori hesabı olmadan hiçbir işe yaramayacağını ortaya koydu. Araştırmacılar, herhangi bir kilo kaybının fark edilebilmesi için bu yönetimin kalori hesabıyla birleştirilmesi gerektiği sonucuna vardı. Araştırmanın sonuç raporunda "Farkı yaratan, öğünler arasındaki uzun dinlenme süreleri değil, toplam kalorideki azalmadır. Kilo vermek istiyorsak yaktığımızdan daha az kalori tüketmemiz gerektiği şeklindeki temel kural hala geçerlidir" denildi. Uzmanlar bu diyeti yapmdan önce doktora danışılması gerektiğinin de altını çizdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mahkeme 'VAR'ı hatalı buldu! Maç tekrar edilecek
SON DAKİKA | İBB Başkan adayı Murat Kurum A Haber'de açıkladı: İstanbullulara müjdeler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Türkiye'nin illerinden kaç tanesinin adı sesli harfle başlar?
Gayrettepe - Kağıthane Metro Hattı açılıyor! Bakan Uraloğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar
Ankara’da kooperatif mağdurları bir araya geldi: 20 yılda bir arpa boyu yol alınmadı
Biden: Ürdün'de 3 ABD askeri öldürüldü
Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Altınok'tan dar gelirliye konut sözü
Babamın evini satıp filmini çekeceğim
Son dakika: Fenerbahçe zirvede kayıpsız! Kanarya, evinde Ankaragücü’nü geriden gelerek yıktı…
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğün atlama değil kalori hesabı önemli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA