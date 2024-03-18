Oğuz Murat Aci’nin kuzeni Anil Aci’yi öldürmüştü: O sürücü hakkında flaş gelişme!

Kaza, 11 Mart Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Silivri Kavaklı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Soner Aci ve oğlu Anıl Aci'nin bulunduğu otomobil Ankara istikametine ilerlerken arızalandı. Emniyet şeridinde duran baba Aci ile oğlu Anıl Aci araçtan indi. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Sait İ.'nin kullandığı 34 ET 4116 plakalı kamyon önce otomobile ardından Anil Aci'ya çarptı. Kamyon, 100 metre ileride dururken Anıl Aci, çarpmanın etkisiyle savruldu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Anil Aci'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon şoförü 32 yaşındaki Sait İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık iki kez itiraz etse de sonuç değişmedi ve tutuklama kararı çıkmadı.

RÜZGAR SAVURDU DİYEREK SAVUNDU

Sait İ. ifadesinde "Rüzgarın idaremdeki aracı hafif savurması sonucu aracım sağ tarafa doğru yani emniyet şeridine doğru savruldu. Sonrasında emniyet şeridinde bir araç olduğunu fark ettim ve aracı toparlamaya çalıştım. Ancak emniyet şeridindeki aracın sol yanına sürterek çarptım. Orada birisine çarptığını aracımın aynasından arkaya baktığımda gördüm. Yolda herhangi bir ikaz bulunmamaktaydı" dediği öğrenilmişti.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA KAMYON SÜRÜCÜSÜ ASLI KUSURLU

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bu kez kaza hakkında yeni bilirkişi raporu oluşturuldu. Çıkan raporda sürücü Sait İ.'nin otoyolda tehlikeli şerit değiştirme suçundan asli kusurlu olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden Anıl Aci ise tali kusurlu olarak belirtildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Bu gelişme üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı hemen harekete geçti. Adli kontrol ile serbest bırakılan sürücü Sait İ. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından sürücü Sait İ. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alınıp savcılığa sevk edildi. Şüpheli bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.