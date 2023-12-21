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Giriş Tarihi: 21.12.2023 09:26 Son Güncelleme: 21.12.2023 09:34

Okan Bayülgen’den Gazze’ye destek: Yaşasın çocuklar yaşasın Filistin!

Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, katıldığı bir panelde Gazze'ye destek mesajları verdi. Bayülgen, "Dünya seyirci kalıyor. Sessiz kalmayan ve sesini yükselten sanatçılara teşekkür etmek lazım. Bu durumu gündemden hiç düşürmemek lazım. Yaşasın çocuklar yaşasın Filistin!" dedi.

Okan Bayülgen’den Gazze’ye destek: Yaşasın çocuklar yaşasın Filistin!

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de masumlara ölüm yağdırırken sanat camiasından da tepkiler yükselmeye devam ediyor... Son olarak bir panelde konuşan ünlü şovmen Okan Bayülgen'in Gazze'ye destek sözleri geceye adeta damga vurdu.

"BİR DAHA SÖYLEYEYİM DÜNYA SEYİRCİ KALIYOR"
Bayülgen yaptığı açıklamada, "Dünya seyirci kalıyor. Bir daha söyleyeyim dünya seyirci kalıyor. Nasıl kalabiliyor? Nasıl olur? Her şeyden önce Yavuz'a ve Fulya'ya teşekkür etmek lazım. Seyirci kalamayanlar siz seyirci kalamayanlarsınız. Ekran başındakiler seyirci kalamayanlarsınız. Bu gecenin paydaşı olan bütün sanatçılar, seyirci kalamayanlar sesimizi yükseltmek lazım.

Şarkı söylemek lazım. Türkü söylemek lazım. Bağırmak lazım. Haykırmak lazım. Sessiz kalmayan ve sesini yükselten sanatçılara teşekkür etmek lazım.

Bu durumu gündemden hiç düşürmemek lazım. Yaşasın hayat, yaşasın çocuklar, yaşasın Filistin!" diyerek İsrail'e tepki gösterdi...

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Okan Bayülgen’den Gazze’ye destek: Yaşasın çocuklar yaşasın Filistin!
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