Okan Bayülgen’den Gazze’ye destek: Yaşasın çocuklar yaşasın Filistin!

"BİR DAHA SÖYLEYEYİM DÜNYA SEYİRCİ KALIYOR"

Bayülgen yaptığı açıklamada, "Dünya seyirci kalıyor. Bir daha söyleyeyim dünya seyirci kalıyor. Nasıl kalabiliyor? Nasıl olur? Her şeyden önce Yavuz'a ve Fulya'ya teşekkür etmek lazım. Seyirci kalamayanlar siz seyirci kalamayanlarsınız. Ekran başındakiler seyirci kalamayanlarsınız. Bu gecenin paydaşı olan bütün sanatçılar, seyirci kalamayanlar sesimizi yükseltmek lazım.