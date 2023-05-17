Okmeydanı’ndaki provokasyona inceleme başlatıldı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren provokasyon Beyoğlu İlçesi'nde yaşandı. Seçim çalışmaları kapsamında seçim otobüsüyle Okmeydanı'na giden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, eşi Seyhan Yıldız ve onlarla birlikte seçim çalışmalarında yer alan vatandaşlar, provokatif bir grubun sözlü ve fiziksel saldırısına maruz kaldı.

Ellerinde Türk bayrakları bulunan kadınların üzerlerine yürüyüp küfürler ettikleri iddia edilen bir grup provokatör, iddiaya göre zafer işareti yaparak "Burada size konuşma yaptırmayız" dedi.

Provokatif ve içerisinde bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'ya müzahir kişilerin bulunduğu iddia edilen grup içerisinde yer alan bazı kişilerin ellerinde Türk bayrakları olan kişilere saldırdıkları ve yaşlı bir kadına da küfür ettikleri iddia edildi.

Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve çok büyük tepki çekti. İstanbul Emniyeti, provokatörlerin kimliklerini tespit edebilmek için olayın yansıdığı görüntüleri detaylı bir şekilde incelemeye aldı.