Oksijen tüpü faciasında ölen teyze ve yeğenine acı veda

Konya'da, Halil ve Fatma Çakmak çifti 3 ay önce ilk bebekleri Mustafa'yı kucaklarına aldı. Ancak minik bebeğe doğumsal diyafram hernisi tanısı konuldu. Cerrahi operasyon geçiren bebeğin solunum sıkıntısı yaşayabileceği gerekçesiyle oksijen tüpü kullanması istendi. Tüpün nasıl kullanılacağını öğrenen Çakmak çifti, taburcu işleminden önce oksijen tüpünü temin etti. Taburcu işleminin ardından Çumra ilçesindeki evlerine gitmek üzere yola çıkan çiftin aracındaki oksijen tüpünden sızan oksijenin alev alması nedeniyle patlama meydana geldi. Teyze Rabia Yıldız ve yeğeni Mustafa hayatını kaybetti. Teyze ve yeğeninin cenazeleri Çumra Mahallesi'ne getirildi. Ailesi, Yıldız'ın tabutunun üzerine gelinlik koydu. Baba Çakmak ise gözyaşları içerisinde oğlunun tabutunu omuzladı. Teyze ve yeğeninin cenazeleri mahalle mezarlığında toprağa verildi.

'Oksijen tek alanda birikmiştir

Yaşanan oksijen tüpü faciası hakkında konuşan uzmanlar, tüpün içindeki oksijenin yoğun miktarda bir yerde biriktiği ve herhangi bir tepkimeyle alev almış olabileceğini belirtti.