Oksijeni azalan derede balıklar su yüzeyine çıktı

Manavgat'ın turizm bölgesi Kızılağaç Mahallesi'nde, otellerin önünden geçen Nifrit Deresi'nde kirlenme sonucu oksijen seviyesinin azalması ile balık ve yengeçler su yüzeyine çıktı. Balıkların oksijen alabilmek için yüzeye çıktığı anları tatilciler de şaşkınlıkla izledi. Olta ile balık tutmak isteyen amatör balıkçılar, rengi koyulaşan derenin kötü koku yaydığını söyledi. İhbar üzerine jandarma ekibi, derede inceleme yaptı.

BALIKLARI EKMEK PARÇASI İLE BESLEDİ

Jandarmanın talebi üzerine dereye gelen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü görevlileri su numunesi aldı. Görevlilerin çalışmasını ilgiyle izleyen turistler ise cep telefonları ile görüntü çekti. Turistler de otel yetkililerinden bilgi aldı. Bir turist ise su yüzeyine çıkan balıkları ekmek parçası ile besledi.

2 YIL ÖNCE PARA CEZASI KESİLDİ

Kirliliğin dere kenarındaki zeytin fabrikalarından bırakılan atık nedeniyle oluştuğu iddia edildi. 2 yıl önce de benzer bir olay yaşanmış, balık ve yengeçler yüzeye çıkmış, 2 fabrikaya deredeki kirlenme sonucu para ceza kesilmişti. Bölgede bulunan zeytinyağı fabrikalarının dereye atık bırakılmaması için uyarılacağı belirtilmişti.