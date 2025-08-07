Okul arkadaşlarının deniz eğlencesi ölümle bitti: Aleyna’dan da acı haber geldi!





YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Arama-kurtarma çalışmaları sonucunda Aleyna Yıldız baygın halde denizden çıkarılarak olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Aleyna Yıldız, tüm müdahalelere rağmen 7 gün sonra yaşamını yitirdi. Öte yandan, aynı olayda kaybolan 14 yaşındaki Samet İstanbul'un da, yaklaşık 16,5 saat sonra, kıyıdan 50 metre açıkta cansız bedenine ulaşılmıştı.



GÖZYAŞLARI İLE TOPRAĞA VERİLDİ

Sarbak Metal Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi olan Aleyna Yıldız için Kızılpınar Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aleyna Yıldız, Kızılpınar Merkez Mezarlığı'nda dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çerkezköy Sarbak Metal Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencimiz Aleyna Yıldız vefat etmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.