Okul bahçesinde arkadaşını bıçaklayan öğrenci gözaltına alındı

İstanbul Sultanbeyli'de okul bahçesinde arkadaşını bıçakla yaralayan lise öğrencisi gözaltına alındı. Hasanpaşa Mahallesi'ndeki bir lisenin bahçesinde 11. sınıf öğrencisi A.C., teneffüs sırasında aralarında husumet olduğu iddia edilen bir arkadaşını bıçaklayarak kaçtı. Öğrencinin arkadaşını bıçakladıktan sonra kaçarak uzaklaşması sırasında okul bahçesindeki diğer öğrencilerin de peşinden koşarak yakalamaya çalıştıkları görüldü.

Olayın ardından hastaneye götürülen yaralı öğrenci tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaçan öğrenci A.C. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından lise öğrencisi adliyeye sevk edildi.