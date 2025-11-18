Okul önündeki tartışma kanlı bitti: 2 öğrenci yaralandı

Olay, Fatih Mahallesi 1109 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önüne gelen İ.Y. ile M.C.A., okuldaki A.B. ve Z.T.'yi dışarı çağırdı. Okulun karşı tarafındaki parkta buluşan gençler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDEN KAÇTI

Tartışma esnasında İ.Y. ve M.C.A. isimli 2 şüpheli Z.T. ile A.B.'yi bıçakla yaraladı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, okul ve çevresinde inceleme gerçekleştirirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ÖĞRENCİLERİN HAYATİ TEHLİKELESİ BULUNMUYOR

Yaralı öğrencilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.