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Giriş Tarihi: 21.10.2022 10:19

Okul servisine çakar takan şoför yakalandı

İstanbul'da okul servisine çakar takan şoför yakalandı. Aracının ön camına çakar adı verilen sesli ve ışıklı uyarı cihazı takarak trafiğe çıkan okul servisi şoförüne 5 bin 665 lira cezası yazıldı. Şoför E.Ç.'nin, çalışma izin süresi bittiği halde çalışmaya devam ettiği belirlenirken, okul servisinin trafiğe çıkması yasaklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Okul servisine çakar takan şoför yakalandı

İstanbul'da D-100 Karayolu'nda okul servisi şoförünün 'çakar' adı verilen sesli ve ışıklı uyarı cihazıyla trafikte hız yaptığı görüntüler, sosyal medyada yayınlandı. Çakarlı servis minübüsüyle ilgili çalışma başlatan Sivil Trafik ekipleri, servis şoförünün kimliğini belirledi. Şoför E.Ç. ile ilgili yapılan kontrollerde çalışma izin süresi bittiği halde yolcu taşımaya devam ettiğini belirlendi. Servis şoförüne izinsiz çalıştığı ve yasak olduğu halde aracına 'çakar' taktığı gerekçesiyle toplam 5 bin 665 lira ceza yazıldı. Okul servisi de trafikten men edildi.

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Okul servisine çakar takan şoför yakalandı
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