Okul servisinin çarptığı Emre Kara yaşam savaşı veriyor! Babadan kan donduran iddia: Şoför beni arayıp...

'ÇOCUĞUN BALKONDAN DÜŞTÜ' DİYE YALAN SÖYLEDİ İDDİASI

Servis aracı sürücüsünün olayı fark ettikten sonra çocuğu evin önüne bıraktığını ifade eden Kara, "Kapıcı aradı, 'Abdurrahman abi senin çocuğun kaza yapmış, kanaması var, biz ambulans çağırdık' dedi. Daha sonra servis şoförü beni aradı, 'Senin çocuğun balkondan düşmüş, ben orada gördüm, ambulansı çağırdık hastaneye kaldırdılar.' dedi. Servis şoförü olaydan sonra kaçıyormuş, inşaat işçileri önünü kesip kaçmasına izin vermemiş, o nedenle olay yerine geri gelmiş. Şu an yoğun bakımda yatıyor. Şikayetçi oldum ama suçlu şu anda dışarda geziyor" diye konuştu.