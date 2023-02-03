Okul taksiti ve servis ücreti nafaka yerine geçmez

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, boşanmış çiftleri yakından ilgilendiren bir karara imza attı.Mahkeme bir boşanma davasında davalı kocanın iştirak nafakası ödemesi gerektiğine hükmetti. Oğlunun özel okul taksiti ve servis ücretini iştirak nafakası yerine ödediğini düşünen koca, nafakayı ödemedi. Kadın, okul taksiti ve servis ücreti ödemesinin nafaka borcu yerine geçemeyeceğini öne sürerek eski kocası hakkında icra takibi başlattı. Takibe eski koca itiraz etti. Mahkemenin yolunu tutan eski koca, özel okulda eğitim gören çocuğun okul ve servis masraflarını iştirak nafakasına karşılık olmak üzere ödediğini, ödenen miktarın iştirak nafakasından çok daha fazla olduğunu dile getirdi. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin bir içtihadında bu ödemelerin nafaka borcunun hesabında dikkate alınması gerektiğine işaret edildiğini belirtti. Toplam 26 bin TL ödeyerek davacının istediği miktarın çok üzerinde bir para ödediğini ileri sürdü.Davalı kadın ise eski kocasının nafaka ödemekten kaçındığını öne sürdü. Mahkeme davanın kabulüne hükmetti. Davalı kadının temyizi üzerine devreye giren Yargıtay, kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılamada mahkeme, ilk kararında direndi. Davalı kadın bu kararı da temyiz edince devreye bu kez Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Kurul, müşterek çocuğun okul ve servis giderleri için yapılan harcamaların iştirak nafakası borcuna mahsuben yapıldığına ilişkin bir açıklama yoksa iştirak nafakası borcunun devam edeceğine hükmetti.