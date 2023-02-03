Haberler Yaşam Haberleri Okul taksiti ve servis ücreti nafaka yerine geçmez
Giriş Tarihi: 4.2.2023

Okul taksiti ve servis ücreti nafaka yerine geçmez

Yargıtay emsal bir karara imza attı: Boşanan çiftlerde, kocanın çocuğun okul ve servis ücreti olarak yaptığı harcama, herhangi bir açıklama yapılmadığı takdirde kadına vereceği iştirak nafakası olarak sayılamaz

İHA
Okul taksiti ve servis ücreti nafaka yerine geçmez
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, boşanmış çiftleri yakından ilgilendiren bir karara imza attı.
Mahkeme bir boşanma davasında davalı kocanın iştirak nafakası ödemesi gerektiğine hükmetti. Oğlunun özel okul taksiti ve servis ücretini iştirak nafakası yerine ödediğini düşünen koca, nafakayı ödemedi. Kadın, okul taksiti ve servis ücreti ödemesinin nafaka borcu yerine geçemeyeceğini öne sürerek eski kocası hakkında icra takibi başlattı. Takibe eski koca itiraz etti. Mahkemenin yolunu tutan eski koca, özel okulda eğitim gören çocuğun okul ve servis masraflarını iştirak nafakasına karşılık olmak üzere ödediğini, ödenen miktarın iştirak nafakasından çok daha fazla olduğunu dile getirdi. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin bir içtihadında bu ödemelerin nafaka borcunun hesabında dikkate alınması gerektiğine işaret edildiğini belirtti. Toplam 26 bin TL ödeyerek davacının istediği miktarın çok üzerinde bir para ödediğini ileri sürdü.
Davalı kadın ise eski kocasının nafaka ödemekten kaçındığını öne sürdü. Mahkeme davanın kabulüne hükmetti. Davalı kadının temyizi üzerine devreye giren Yargıtay, kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılamada mahkeme, ilk kararında direndi. Davalı kadın bu kararı da temyiz edince devreye bu kez Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Kurul, müşterek çocuğun okul ve servis giderleri için yapılan harcamaların iştirak nafakası borcuna mahsuben yapıldığına ilişkin bir açıklama yoksa iştirak nafakası borcunun devam edeceğine hükmetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP ve İYİ Parti'de adaylık kavgası! Yarkadaş'tan "Bu nasıl ayıptır" çıkışı
Gökçeada Belediyesi'ndeki yolsuzlukta flaş gelişme! Ver ruhsatı al parayı!
AK Partili Numan Kurtulmuş masadaki son anketleri paylaştı: Açık ara birinci partiyiz
SON DAKİKA: AKOM'dan İstanbul'a kar yağışı ve fırtına uyarısı! Günlerce sürecek...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan'ın afişlerine çirkin saldırı
Son dakika: Ataşehir Belediyesi’ne dev yolsuzluk operasyonu! İlgezdi’nin ifadesine başvurulacak
Sol elim zavallı elim
Son dakika: Başkan Erdoğan: Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyoruz
Mutfak Bahane’de duygusal anlar!
ARKADAŞINA GÖNDER
Okul taksiti ve servis ücreti nafaka yerine geçmez
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA