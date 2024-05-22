Okula alınmayan veli öğretmene saldırdı

Erzurum'da geçen hafta, merkez Aziziye ilçesindeki Vali Vefik Kitapçıgil İlkokulu'nun nöbetçi öğretmeni, öğrenciyi okulun içine kadar götürmek isteyen bir veliye, kurallar gereği okul giriş ve çıkış saatlerinde kalabalık oluşturmaması için velilerin içeriye alınmadığını söyledi. AKRABA İLE GELDİUyarıyı dinlemeyen veli ise bir süre sonra birkaç akrabasını da yanına alarak okula döndü. Öğretmene önce hesap soran grup, daha sonra da saldırıp darp etti. Olayla ilgili açıklama yapan Türk Eğitim- Sen Erzurum 1 No'lu Şube Başkanı Yusuf Kenan Gürsoy, "Bu olay maalesef ilk değil. Öğretmene uzanan şiddet eli kırılmalı" dedi.