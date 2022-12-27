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Giriş Tarihi: 27.12.2022 23:27

Okulda fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti

Siirt'te görev yaptığı okulun öğretmenler odasında fenalaşan Eşref Yontaş (65), tedavi gördüğü hastanede 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

DHA
Okulda fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti

Siirt İmam Hatip Lisesinde öğretmen Eşref Yontaş, 23 Aralık günü öğretmenler odasında dinlendiği sırada fenalaştı. Yontaş, meslektaşlarının ihbarıyla okula gelen sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Yontaş, yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Burada tedavisi süren Yontaş, doktorların müdahalesine rağmen akşam saatlerinde 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Yontaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.

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Okulda fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti
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