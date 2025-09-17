Okulda şaka faciası! 8 metre yükseklikten düştü

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Atatürk Spor Lisesi'nde 15 yaşındaki bir öğrenci, sınıf arkadaşı tarafından pencereden sarkıtıldıktan sonra yaklaşık 8 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralandı. 9. sınıf öğrencisi S.K., sınıf arkadaşı S.E.S. ile şakalaşırken, S.E.S.'nin ayaklarından ittiği S.K., pencere önündeki gaz beton üzerine düştü. Ardından bastığı gaz betonun kırılması sonucu bahçedeki masanın üzerine çakılan S.K., kolunda parçalı kırıkla hastaneye kaldırıldı. Ameliyat olan genç öğrenci, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşadıklarını anlatan S.K., arkadaşı S.E.S.'nin kendisinden özür dilemediğini belirterek, "Pencereyi kapattı, aç deyince açmadı ve bu olay yaşandı. Sonra sosyal medyadan 'Şikâyetçi olma' dedi ama şikâyetçi olacağız" dedi. Yeğeni S.K.'nın ölümden döndüğünü anlatan Zehra Külcüler, "Biz şikâyetçi olduk. Sonra abim çocuk cezaevine girmesin diye geri aldı. Ama karşı taraf bizi aramadı bile. Şikâyetçi olacağız" ifadelerini kullandı.

