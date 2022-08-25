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Giriş Tarihi: 25.8.2022 14:20

Okullar ne zaman açılacak sorusu MEB takvimi ile yanıt buldu! Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 2023 eğitim takvimi belli oldu. Bu noktada ise öğrenci ve velilerin gözü "MEB takvimi ile okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? 2022-2023 yarıyıl tatili uzatılacak mı?" sorularının yanıtına çevrildi. Şu an yaz tatilinde olan öğrenci ve velisi okullar ne zaman açılıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki okullar ne zaman açılacak, okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte yanıtı

Okullar ne zaman açılacak sorusu MEB takvimi ile yanıt buldu! Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

Eylül ayına kısa süre kala okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022-2023 eğitim öğretim yılı yayımladığı takvime göre, okulların açılacağı tarih belli oldu. Okulların kapanma tarihi 16 Haziran 2023 olarak duyuruldu. Peki okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte, ayın kaçında?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 12 Eylül tarihinde açılacak.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARA TATİL TARİHLERİ

İlk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YARIYIL TATİLİ HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde yarıyıl tatili 23 Ocak 3 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak.

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Okullar ne zaman açılacak sorusu MEB takvimi ile yanıt buldu! Okulların açılmasına kaç gün kaldı?
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