Okullar ne zaman açılacak sorusu MEB takvimi ile yanıt buldu! Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

Eylül ayına kısa süre kala okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022-2023 eğitim öğretim yılı yayımladığı takvime göre, okulların açılacağı tarih belli oldu. Okulların kapanma tarihi 16 Haziran 2023 olarak duyuruldu. Peki okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte, ayın kaçında?