Okullarda öğrenciler Enerji okuryazarlığı projesi ile bilgilendirildi

Sürdürülebilir bir gelecek için enerjinin verimli ve tasarruflu kullanımı büyük önem taşırken bu anlayışın daha küçük yaşlarda zihinlere yerleşmesi hedefiyle 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 'Enerji Okuryazarlığı' Projesi'ni başlatan CK Enerji Boğaziçi Elektrik, projeyi anlatmak üzere İstanbul Valiliği'ne ziyarette bulundu.

"5 BİN 100 ÖĞRENCİYE ULAŞACAĞIZ"

İstanbul Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret eden CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, İstanbul Avrupa Yakası'nda, 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerine, 'elektrik nedir, nasıl üretilir, güvenli elektrik kullanımı, enerji verimliliği, evde ve okulda enerji tasarrufu' gibi konularda Enerji Okuryazarlığı eğitimleri verdiklerini belirterek şunları söyledi: "Çocuklarımızı bilinçli enerji tüketicileri olarak yetiştirmek, onlara sadece bugünü değil, yarını da düşünme alışkanlığı kazandırmak büyük önem taşıyor. Biz CK Enerji olarak, bu doğrultuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyor ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için çalışıyoruz. Enerji Okuryazarlığı Projemiz ile bu yıl 42 okulda 4 bin 500 çocuğumuza ulaştık. Okullar kapanana kadar da 4 okula daha giderek 600 öğrencimize eğitimler vermeye devam edeceğiz. Böylece bu eğitim-öğretim yılında 46 okulda 5 bin 100 çocuğumuza ulaşmış olacağız."

"GENÇ ZİHİNLERE IŞIK TUTMAYI HEDEFLİYORUZ"

Çocukluk aşamasında verilen eğitimin de daha kalıcı olduğuna işaret eden Aytac, "Eğitimin sonunda çocuklara sertifika, rozet, etiketler veriyoruz ki bu eğitimler ve mesajlar evlerine döndüklerinde hayat boyu akıllarında kalsın. İlkokullarda gerçekleştirdiğimiz bu proje ile genç zihinlerde enerjiye karşı farkındalık oluşturarak, geleceğe ışık tutmayı hedefliyoruz. Hep birlikte, enerjiyi doğru kullanarak ve çevreyi koruyarak daha güzel bir gelecek inşa edeceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

YEK-G SERTİFİKASI TAKDİM EDİLDİ

Bu arada ziyaret sırasında İstanbul Valiliği'nin elektrik tüketiminin 'yeşil kaynaklardan' üretildiğini belgeleyen YEK-G (Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi) Sertifikası da İstanbul Valisi Davut Gül'e takdim edildi. Elektrik enerjisi üretiminden kaynaklanan çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimini destekleyen YEK-G sertifikası, kullanılan elektrik miktarı kadar yenilenebilir enerjinin sisteme verildiğini garanti etmesi açısından büyük önem taşıyor.