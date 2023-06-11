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Giriş Tarihi: 12.6.2023

Okullarda son ders zili 16 Haziran’da çalacak

Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatilinde atacak. Okullarda son ders zili 16 Haziran’da çalacak. Yaklaşık 19 milyon öğrenci yaz tatiline girecek

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Okullarda son ders zili 16 Haziran’da çalacak
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022'de başladı. Birinci dönem ara tatili, 14-18 Kasım 2022'de, ikinci dönemdeki ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapıldı. 6 Şubat 2023'te başlayan ikinci dönem ise 16 Haziran'da sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci cuma günü karne alarak yaz tatiline girecek.

BİR AYLIK TELAFİ PROGRAMI
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir süre eğitime ara verilen 10 ildeki öğrencilere yönelik telafi programları ise 1 Ağustos-1 Eylül'de uygulanacak. Yaz tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi de Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle verilecek.

YKS 17-18 HAZİRAN'DA
Ortaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını 26 Haziran'da öğrenecek. Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 17-18 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) ter dökecek. YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da gerçekleştirilecek. Öğrenciler, LGS merkezi sınavı ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih, ardından da yerleştirme heyecanını yaşayacak.

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Okullarda son ders zili 16 Haziran’da çalacak
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