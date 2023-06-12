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Giriş Tarihi: 13.6.2023

Okullarına bisikletleriyle güven içinde gidiyorlar

Okullarına bisikletleriyle güven içinde gidiyorlar
Türkiye'nin 604 kilometreyle en uzun bisiklet yol ağına sahip şehir olan Konya'da hayata geçirdiği örnek uygulamalarla öne çıkan Büyükşehir Belediyesi, çocukların bisikletle okula gidiş yollarını güvenli hale getirmek ve bisiklet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı "Güvenli Okul Yolları Projesi"ni yaygınlaştırarak sürdürüyor. Yapılan uygulamada öğrencilere ayrıca reflektörlü yelek ve kask hediye edildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Güvenli ulaşımın yanında sporu hayatının bir parçası haline getiren bir gençlik oluşturmak istiyoruz. Çocuklarımızın güvenliği bizim için her şeyden çok daha önemli" dedi.

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Okullarına bisikletleriyle güven içinde gidiyorlar
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