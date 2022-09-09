Okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İETT, metrobüs, Marmaray 12 Eylül pazartesi toplu taşıma bedava mı?

Okullar pazartesi günü açılacak ve 9 aylık telaş tekrardan başlayacak. Bazı öğrenciler okulu özlerken, bazıları da yaz tatilinin bitmesinden dolayı mutsuz oldu. Ebeveynler de okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi olacak? sorusunu yöneltiyor. Okul servislerine zam geldiği için vatandaşlar pazartesi toplu taşıma bedava mı? sorusunu yöneltti. Peki, okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar...
OKULLARIN AÇILDIĞI GÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak ve İBB toplu taşıma ücretsiz mi değil mi açıklamalarda bulundu. Açıklamalara göre sabah 06 ile 14.00 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz olacak. Açıklama şu şekilde:
"İstanbul'da 6 bin 840 okulda 2 milyon 934 bin öğrenci ile 163 bin öğretmen yeni eğitim öğretim yılına Pazartesi günü başlıyor. Yaz tatilinin son ermesi ve okulların açılması, pandemi etkisinin azalması, üniversitelerin yüz yüze eğitime geçecek olması ile akaryakıt ve okul servis maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle toplu taşıma talebinde artış yaşanması bekleniyor. İETT gerekli hazırlıklarını tamamlayarak araçların tam kapasiteyle çalışmasını sağlayacak. Eğitim kurumlarıyla iletişim kurularak ders başlangıç ve bitiş saatleri hakkında bilgi toplandı. Ayrıca üniversitelerin açılış tarihlerine uygun olacak şekilde düzenlemeler yapıldı.
12 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2022 – 2023 Eğitim Öğretim Yılı nedeniyle sefer sayıları artırılacak. Anadolu yakasında 776, Avrupa Yakası'nda 820, Metrobüs hattında 320 olmak üzere toplam 1916 ek sefer düzenlenecek. Ayrıca, yoğunluk yaşanması beklenen bölgeler için yedek araçlar hazır bulundurulacak, gerekli hallerde takviye seferler düzenlenecek. Seferlerin sorunsuz yapılabilmesi için Avrupa ve Anadolu Yakası'nda toplamda 326 görevli sahada ve filo yönetim merkezlerinde çalışmalarını sürdürecek. Trafik yükünü azaltmak, vatandaşları toplu ulaşıma teşvik etmek amacıyla, Pazartesi günü sabah saat 06 ile 14 arasında toplu ulaşım ücretsiz yapılacak.
Cumartesi günü itibarıyla "Kış Sefer Düzeni"ne geçecek olan İETT'de günde 5 bin 237 araçla 52 bin 985 sefer düzenlenmesi planlanıyor.
Kış sefer düzeninde, yazın oluşan talep nedeniyle hizmete alınan 48R, D1 ve D2 hatları pasifleştirilecek. KM28, 98K, 59HS, 48U, 38H, 36S, 29T ve HT19 hatları ise kış sefer düzeni nedeniyle tekrar aktif hale getiriliyor."
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
12 Eylül 2022 Pazartesi günü okullar açılacak. Okulların açılmasına 3 gün kaldı.
ARA TATİLLER NE ZAMAN?
12 Eylül 2022 Pazartesi eğitim başlayacak.
14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak.
16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak.
OKULLARDA MASKE ZORUNLU MU OLACAK?
Okulların açılmasına sayılı günler kala Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan okulda maske kullanımıyla ilgili açıklama geldi:
"Endişe edilmemeli, maske takmak isteyen olabilir, takabilirler. Ancak zorunlu değil. Bu anlamda çocuklarımız güvenle bundan sonraki süreçte hiçbir kısıtlama olmadan eğitimlerine devam edecekler. Koruma açısından bir önemli grup ise ek hastalığı olan çocuklarımız.