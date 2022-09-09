Okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İETT, metrobüs, Marmaray 12 Eylül pazartesi toplu taşıma bedava mı?

"İstanbul'da 6 bin 840 okulda 2 milyon 934 bin öğrenci ile 163 bin öğretmen yeni eğitim öğretim yılına Pazartesi günü başlıyor. Yaz tatilinin son ermesi ve okulların açılması, pandemi etkisinin azalması, üniversitelerin yüz yüze eğitime geçecek olması ile akaryakıt ve okul servis maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle toplu taşıma talebinde artış yaşanması bekleniyor. İETT gerekli hazırlıklarını tamamlayarak araçların tam kapasiteyle çalışmasını sağlayacak. Eğitim kurumlarıyla iletişim kurularak ders başlangıç ve bitiş saatleri hakkında bilgi toplandı. Ayrıca üniversitelerin açılış tarihlerine uygun olacak şekilde düzenlemeler yapıldı.