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Giriş Tarihi: 27.1.2023 10:09

'Okumanın yaşı yok' dediler 60'larında okullu oldular

'Okumanın yaşı yok' dediler, 60'larında üniversite okuyorlar. Her dönemde kendilerini geliştirmeyi amaçlayan 60 yaş üstü öğrenciler, Tazelenme Üniversite'sine kayıt oluyor. Gençliklerinde göremedikleri üniversite hayatını ve arkadaş ortamını yakalayan 60'lık delikanlılar, 4 yıllık eğitimin sonunda Katılım Belgesi alarak mezun oluyor.

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
’Okumanın yaşı yok’ dediler 60’larında okullu oldular

AMFİLERİ ÜRETKEN YAŞLILAR DOLDURUYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşlı hizmetlerinde ortaya çıkardığı 60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi'yle yaşlıların aktif yaş almalarına öncülük ediyor. Öğrenmenin yaşının olmadığını kanıtlayan Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, hem bilim öğreniyor hem sanat yapıyor hem de sporla sağlıklarını koruyor. 60 yaş üstü öğrencilerin doldurduğu amfilerde gönüllü öğretim görevlileri çeşitli alanlarda eğitimler veriyor. Üretken yaşlılar, 4 yıllık eğitimini tamamlayınca Tazelenme Üniversitesi katılım belgesi almaya hak kazanıyor.

'Z KUŞAĞI' VE 'BABY BOOMERS' AMFİLERDE KAYNAŞIYOR

Evde oturup ziyaret edilmeyi bekleyen yaşlılar, artık kendi sosyal ortamlarını kuruyor. Eğitim, egzersiz, sosyal ortam ve ortaya çıkardıkları küçük işlerle yaşlıların Alzheimer riski azalıyor. Tazelenme üniversiteleri yaşlıların sağlıklı yaşlılığını sağladığı gibi yeni genç nesille yaşlı nesli de aynı ortama koyarak kaynaşmalarını sağlıyor. Üniversitelerinin kampüsü içerisinde yer alan Tazelenme üniversitesini ziyaret eden 'Z kuşağı', yaşlılarla sohbet ediyor, onların deneyimlerinden yararlanıyor

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'Okumanın yaşı yok' dediler 60'larında okullu oldular
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