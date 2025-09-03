Öldüren kazaya 6 yıl istendi

İstanbul'da geçen yıl Kağıthane'deki bir hastaneden Bahçelievler'deki başka hastanenin yoğun bakımına sevk edildiği sırada ambulansın kırmızı ışıkta geçmesiyle yaşanan kazada ölen kanser hastası Nejla Saltık soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Hastaneye 500 metre kala meydana gelen kazada hayattan kopan Saltık'ın ölümünün doğal yolla mı yoksa kaza sonucu mu gerçekleştiğine yönelik soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ölümün doğal yolla mı (kanser kaynaklı) yoksa kaza kaynaklı mı olduğuna ilişkin soruşturmada; şüpheli Yüksel G. ve alkollü olduğu tespit edilen Ersoy Ö. adli kontrolle serbest bırakıldı. Ambulans şoförü Nevzat K. ise savcılık dosyasında hem mağdur hem şüpheli olarak yer aldı. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen otopsi raporu ise talihsiz kadının kesin ölüm nedenini ortaya çıkardı. Raporda, Saltık'ın ölümünün çok sayıda organa yayılım yapmış kanser hastalığı ile maruz kaldığı araç içi trafik kazasına bağlı kot kırığı ile birlikte kafa içi kanama olduğu tespit edildi.

ÖDÜL GİBİ CEZA

Hazırlanan iddianamede, trafik bilirkişi raporunda da kusurlu bulunan şüpheliler Nevzat K. ve Yüksel G.'nin, 'taksirle ölüme neden olma' suçlarından ayrı ayrı 2 yıldan 6 yıla kadar hapisleri istendi. İddianame Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.