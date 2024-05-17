Öldüren yumruğa 12 yıl hapis talebi

İstanbul Kartal'daki bir berberde sıra kavgasında başına aldığı yumrukla hayatını kaybeden Türki Yıldırım (18) cinayetinde soruşturma tamamlandı. Geçtiğimiz yıl 2 Eylül'de yaşanan olayda arkadaşıyla berbere giden Yıldırım, bir diğer müşteri Mehmet Emin Öz ile sıra nedeniyle tartışmış, çıkan kavgada Yıldırım, Öz'ün başına attığı yumrukla yere yığılmıştı. Yıldırım, kaldırıldığı hastanede 3 günlük yoğun bakım tedavisine rağmen hayatını kaybetmişti. Şüpheli Öz ise tutuklanmıştı. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Adli Tıp Kurumu raporu da yer aldı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; Yıldırım'ın yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokan bir duruma sebebiyet verdiği ve ölümün künt kafa ve boyun travmasına bağlı komplikasyonlar sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği vurgulandı. Savcılık, şüphelinin 12 yıla kadar hapsini talep etti.